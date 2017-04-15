CHP'li Hüsnü Bozkurt tehditlerini inkar etti

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı televizyon programında referandumda 'evet' oyu kullanacak vatandaşlara tehditler savurdu.

"EVET DİYENLERİ DENİZE DÖKECEĞİZ"

'Evet' oyu kullananların denize döküleceğini söyleyen CHP'li vekile; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkes tepki gösterdi.

"GERİ ZEKALI MISIN"

Erdoğan'ın "Sen geri zekalı mısın?" sorusunu yönelttiği CHP'li vekil, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda sözlerini inkar etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüsnü Bozkurt'a tepki VİDEO

"EVET DİYEN HERKES..."

CHP'li Hüsnü Bozkurt, "Ben ülkemin çocuklarını, ülkemin geleceğini, bu anayasanın getireceği yeni rejimde karşılabileceğeimiz bölünme ve iç savaş tehlikesine karşı uyarı görevini yaptım. Evet diyen herkes bu ülkenin birinci sınıf yurttaşı." şeklinde konuştu.

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un 'evet' tehditi

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz haberi