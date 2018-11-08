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CHP'li Şener'e göre Türkçe ezanı CHP kaldırdı

Abdüllatif Şener 1950 yılında CHP'nin verdiği oylarla Türkçe ezan tartışmasının sona erdiğini söyledi.

AA | 08.11.2018 - 12:51..
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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Türkçe ezan okunması" yönündeki çağrısıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

1950 yılında bu konunun CHP sayesinde kapandığını söyleyen Şener, konunun gündeme getirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

"CHP'NİN OYUYLA EZAN TARTIŞMASI KAPANDI"

CHP'li Şener "Türkiye'de ibadetlerin, ibadetlere çağrının nasıl yapılacağı bellidir. Vaktiyle Türkiye'de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP'nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır. Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır. Siyasetçiler de bu tür konularda konuşurken, değerlendirme yaparken dikkatli olmak zorundadır. Dinin temel prensiplerine aykırı şeyler söylemek siyasetçinin üslubu olamaz." diye konuştu.

CHP'li Şener'e göre Türkçe ezanı CHP kaldırdı

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