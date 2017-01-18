CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'i farklı bir şekilde protesto ediyor.
OHAL SAKALI
OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'dan itibaren sakallarını uzatmaya başlayan CHP'li vekil, yaklaşık 7 ayı geride bıraktı.
7 ayda sakalları iyice uzayan CHP'li Atıcı'nın imajının da gün geçtikçe değiştiği görülüyor.
CHP'li vekil OHAL'de sakal uzatmaya devam ediyor VİDEO
3 AY DAHA KESMEYECEK
OHAL'in 3 ay daha uzamasıyla CHP'li vekilin sakal uzatma eylemi de otomatik olarak uzamış oldu.
Atıcı'nın eski hali