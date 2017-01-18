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CHP'li vekil OHAL'de sakal uzatmaya devam ediyor

OHAL'in ilan edildiği günden beri sakallarını uzatan CHP'li Aytuğ Atıcı'nın sakalları uzadıkça uzuyor.

18.01.2017 - 15:38
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CHP'li vekil OHAL'de sakal uzatmaya devam ediyor

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CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'i farklı bir şekilde protesto ediyor.

OHAL SAKALI

OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'dan itibaren sakallarını uzatmaya başlayan CHP'li vekil, yaklaşık 7 ayı geride bıraktı.

7 ayda sakalları iyice uzayan CHP'li Atıcı'nın imajının da gün geçtikçe değiştiği görülüyor.

CHP'li vekil OHAL'de sakal uzatmaya devam ediyor VİDEO

3 AY DAHA KESMEYECEK

OHAL'in 3 ay daha uzamasıyla CHP'li vekilin sakal uzatma eylemi de otomatik olarak uzamış oldu.

CHP'li vekil OHAL'de sakal uzatmaya devam ediyor

CHP'li vekil OHAL'de sakal uzatmaya devam ediyor

CHP'li vekil OHAL'de sakal uzatmaya devam ediyor
Atıcı'nın eski hali

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