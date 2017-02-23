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CHP'li vekilin köylü dediği kadın tanıdık çıktı

CHP'li Özkan'ın, "Anadolu köylüsü" dediği kadının CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

23.02.2017 - 14:18
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CHP'li vekilin köylü dediği kadın tanıdık çıktı

Sosyal medyada bir kadının daha önce yayınladığı videoda, anayasa değişikliğine karşı tepkisini ilginç bir şekilde anlatmıştı.

Videodaki kadın, sistem değişikliğine karşı olduğunu çok hızlı bir şekilde konuşarak anlatması, ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden olmuştu.

CHP'li vekilin köylü dediği kadın tanıdık çıktı

ÜST DÜZEY CHP'Lİ

Bu kişinin  daha önce CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Hüsniye Kaya olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'Lİ VEKİL ANADOLU KÖYLÜSÜ YAPTI

Fakat Tuncay Özkan Hüsniye Kaya'yı hatırlamadı. CHP'li vekil Tuncay Özkan, aynı kadının farklı bir videosunu sosyal medya hesabından, "Anadolu köylüsünden anlamlı HAYIR çağrısı: Elimizde kala kala bir vatan bir hürriyet bir de cumhuriyet kaldı... O yüzden HAYIR diyorum..." sözleriyle paylaştı.

Tuncay Özkan daha sonra paylaşımını sildi.

CHP'li vekilin köylü dediği kadın tanıdık çıktı

Hüsniye Kaya'nın köylü kadın taklidi VİDEO

Bu videoyu izleyen Cumhurbaşkanlığına EVET diyor

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