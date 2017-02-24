CHP'li vekiller azınlıkların temsilcileriyle buluştu

CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Şafak Pavey, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul'da azınlık vakıflarının başkanları ve farklı inanç gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Selina Doğan, 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine dikkat çekti.

Parlamenter sisteme ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Doğan, anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde 'tek insan' rejiminin kurulacağını ifade etti.

HEM PASKALYA BAYRAMIMIZI KUTLAYALIM HEM DE SANDIĞA GİDELİM

16 Nisan'ın aynı zamanda Paskalya Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Selina Doğan, azınlıklar ve farklı inanç grupları temsilcilerine seslenerek, "16 Nisan'da hem bayramımızı kutlayalım hem de sandıklara giderek demokrasi görevimizi yerine getirelim. Şimdiye kadar oy verdiğimiz parti, sahip olduğumuz siyasi duruş, geldiğimiz köken mensup olduğmuz din ve mezhep ne olursa olsun referandumda geçmişten gelen kadim bağlarımızı geleceğe bağlama arzumuzu pekiştirmek üzere önce sandığa gitmeye ve sandıkta 'hayır' oyu vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

ŞAFAK PAVEY'DEN HAYIR ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan Şafak Pavey de "Anayasalar asla ve asla toplumu tehdit ederek yapılmaz. Tam tersine toplumun bir arada ve ortak kurallarla yaşamasını farklılıklarıyla yaşamasını düzenler. Bu nedenle ortak geleceğimiz için hep birlikte 'hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.