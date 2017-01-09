CHP'li vekiller Meclis'ten canlı yayın için hazırlık yaptı

AK Parti'nin Anayasa değşikliği teklifi komisyondan geçtikten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Görüşmeler sırasında CHP'liler anayasa değişikliğinin halka sorulmaması yani referanduma gitmemesi için elinden geleni yapacak.

KILIÇDAROĞLU EYLEM SİNYALİ VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ise "Pazartesi açın televizyonları mücadelemizi izleyin" diyerek yapacakları eylemlerin sinyalini vermişti.

Kılıçdaroğlu: Pazartesi açın televizyonları mücadelemizi izleyin VİDEO

Bununla birlikte görüşmelerin tamamının TBMM TV'den canlı olarak yayınlanması istemişlerdi.

CHP'Lİ VEKİL CANLI YAYIN ÜSSÜ KURDU

Görüşmeler başladığı esnada CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in 2 cep telefonu ve 1 tabletle canlı yayın için hazırlık yaptı.

ÖZEL: "TBMM'DE ARZU ETMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER ÇIKABİLİR"

CHP'li Özgür Özel ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu netliğin AK Parti tarafından sertlikle karşılanması durumunda hiç arzu etmedikleri görüntülerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Özel, "CHP olarak bu Meclis'in hak etmediği, Türkiye'yi dünyaya da mahcup edecek, oy aldığımız seçmenleri de üzecek görüntülerin içinde olunmasını istemiyoruz. Meclis'in geçmiş döneminde bu var. Ama AKP'nin göze alarak, bizi yıldırmaya çalıştığı bir sertlik varsa buna da teslim olmayız" diye konuştu.