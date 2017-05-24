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CHP'li vekiller volta eyleminde

Türkiye'nin açık bir cezaevi olduğunu söyleyen CHP'li vekiller, Ankara'da volta atmaya başladı.

24.05.2017 - 14:48
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CHP'li vekiller volta eyleminde

Ankara'da bir araya gelen CHP milletvekilleri, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto etti.

ÖNCE OTURDULAR SONRA VOLTA

Oturma eylemi yapan CHP'liler ardından Türkiye'nin açık bir cezaevi olduğunu söyleyerek farklı bir eyleme başladı. Hep birlikte ayağa kalkan CHP'liler, temsili olarak volta atmaya başladı.

CHP'li vekiller volta eyleminde

"HERKESİ VOLTA EYLEMİNE DAVET EDİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Herkesi bulunduğu yerde volta atmaya davet ediyoruz. Türkiye bir açık cezaevidir." diye konuştu.

CHP'li vekiller volta eyleminde VİDEO

CHP'li vekiller volta eyleminde

VOLTA NASIL ATILIR

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da voltanın nasıl atılacağını anlattı.

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