CHP'li vekillerin açıkladığı anket sonuçları

16 Nisan'da yapılacak referandum için artık son düzlüğe girildi. Siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, seçmenin nabzı yapılan anketlerle tutuluyor.

CHP'ye yakın anket şirketlerinin elde ettiği sonuçları açıklayan CHP'li vekiller, 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade ediyor.

GÜRSEL TEKİN YÜZDE 63 DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yapılan son anketlere göre 'hayır' oylarının yüzde 63'e ulaştığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise, 'hayır' oylarının yüzde 58'e yükseldiğini bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da referandumda 'hayır' cephesinin önde olduğunu belirterek 'evet' oylarının yüzde 40 ile 45 oranında kaldığını söyledi.

MERAL AKŞENER'İN ANKETİ

Referandum sürecince CHP, HDP ve PKK'nın oluşturduğu 'hayır' blokunda yer alan Meral Akşener de 'hayır' oylarının yüzde 60 oranında olduğunu açıklamıştı.