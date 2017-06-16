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CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

Kılıçdaroğlu'nun başlatığı yürüyüşte ilk gün sona erdi. Kılıçdaroğlu ve partililer karavan ve çadırlarda uykuya geçti.

16.06.2017 - 01:53
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CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşe Ankara Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarındaki alanda ara verdi.

KILIÇDAOĞLU KARVANA GEÇTİ

Kılıçdaroğlu, alanda bulunan otobüsten istirahat etmek için karavana geçti.

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

PARTİLİLER ÇADIRLARDA KALIYOR

Yarın devam edecek yürüyüş nedeniyle bazı partililerin alandaki çadırlarda ve dışarıda yattıkları görüldü.

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

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