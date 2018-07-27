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CHP'liler taraflarını seçiyor

CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayınladı.

AA | 27.07.2018 - 12:56..
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CHP'liler taraflarını seçiyor

CHP'de Genel Başkanlık için Muharrem İnce'yi koltukta görmek isteyenlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin karşılıklı açıklamaları sürüyor. CHP'liler tek tek tarafını belli ediyor.

59 İL BAŞKANI ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP'li 59 il başkanı dün bir araya geldi, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerek olmadığını bildirdi. İl başkanları yerel seçimleri işaret ederek, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin." dedi.

129 VEKİLDEN, 59 İL BAŞKANINA DESTEK GELDİ

Bugün ise CHP'li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayınladı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yaptıkları açıklamada, 129 milletvekilinin imzaladığı bildiri okundu.

CHP'liler taraflarını seçiyor

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİLER

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından okunan bildiride, 24 Haziran seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan "tek adam rejiminin" genel hukuk kurallarına ve anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlandığı savunuldu.

CHP'liler taraflarını seçiyor

"CHP DEMOKRASİYİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUR"

CHP'nin, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Mecliste ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücüyle devam edeceğinin belirtildiği bildiride, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile, bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz." denildi.

"TARTIŞMALAR PARTİMİZE ZARAR VERİYOR"

"Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır." ifadeleri kullanılan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen TBMM Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Öte yandan CHP'li Bankoğlu, bildiriyi 129 milletvekilinin imzaladığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'dan imza talebinde bulunulmadığını söyledi.

Açıklamanın ardından, söz konusu bildiriyi imzaladığı belirtilen milletvekillerinin listesi basın mensuplarına dağıtıldı.

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