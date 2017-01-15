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CHP'lilerden Anayasa kitapçıklı protesto

Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesinde daha önce farklı şekillerde protesto yapan CHP'liler şimdi de Anayasa kitapçığını kullandı.

15.01.2017 - 20:39
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CHP'lilerden Anayasa kitapçıklı protesto

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor.

CHP'LİLERDEN BİR BAŞKA PROTESTO DAHA

Anayasa'nın 17. maddesinin değişikliğinin görüşüldüğü oylamada daha önce; barikat kurararak, ısırarak, yumruk atarak eylem gerçekleştiren CHP milletvekilleri bu sefer oy kutularının yanına Anayasa kitapçıkları koyarak protestoya imza attı.

CHP'liler oy kutusunun yanına Anayasa kitapçığı koydu  VİDEO

"ANAYASA'YI DEVİRMEYİN"

Bu sırada TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'e; "İkramınız için teşekkür ediyoruz. Yalnız dikkatli olun anayasayı devirmeyin. Oy kutuları da orada lütfen onları başka bir yerde muhafaza edebiliriz. İsterseniz milletvekillerine ikramda bulunabilirsiniz" dedi.

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