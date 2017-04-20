CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

16 Nisan'da sandık başına giden Türkiye'nin tercihi 'evet' oldu. Sonuçları hazmedemeyenler, seçmenin iradesine gölge düşürmeye çalışıyor.

Referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapan CHP, YSK binası önünde eylem düzenledi.

O ANLAR KAMERADA

Eyleme katılanların CHP'li vekillere söyledikleri ise; kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ASLINDA VAR YA GEZİ GİBİ OLMASI LAZIM"

Görüntülerde; bir eylemcinin "Bundan bir sonuç alacağız değil mi inşallahi" dediği ve CHP'li vekilden "İnşallah" yanıtını aldığı duyuluyor. Görüntülerin devamında, eylemci "Aslında var ya Gezi gibi olması lazım." diye konuştu.

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