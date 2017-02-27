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CHP'nin 16 Nisan hedefi muhafazakarlar

CHP'liler, HAYIR için yaptıkları seçim çalışmalarında muhafazakarlara karşı sıcak bir yaklaşım sergiliyor.

27.02.2017 - 10:39
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CHP'nin 16 Nisan hedefi muhafazakarlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi merhum Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma törenine katılarak HAYIR cephesini genişletmek istedi.

AKP DEĞİL AK PARTİ

Partilileri de muhafazakarlara sıcak davranmaları konusunda uyaran CHP Genel Merkezi, saha çalışmalarında "AKP değil, AK Parti" denmesini istemişti.

MUHAFAZAKARLARA ÖZEL İLGİ

Bu şartlar çerçevesinde sahaya inen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Güngören'de çalışma yaptı.

Muhafazakar görünümlü kişilerle özellikle ilgilenen CHP'liler, 16 Nisan referandumu için HAYIR oyu istedi.

CHP'nin 16 Nisan hedefi muhafazakarlar

DİNİ SİYASETE ALET EDİYORLAR

İzmir'de referandum çalışmalarını yürüten CHP'li başka bir vekil ise, 16 Nisan'da Allah rızası için HAYIR oyu verilmesi gerektiğini söylemişti.

CHP'nin 16 Nisan hedefi muhafazakarlar

CHP'nin 16 Nisan hedefi muhafazakarlar

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