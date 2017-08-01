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CHP'nin Adalet Kurultayı'nın detayları

CHP, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nün ardından şimdi de Adalet Kurultayı düzenlemeye hazırlanıyor.

01.08.2017 - 07:23
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CHP'nin Adalet Kurultayı'nın detayları

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, dün yaptığı açıklamayla partinin 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyeceğini açıkladı.

GELİBOLU OLMAZSA KAZDAĞLARI

Tüm partilere kapılarının açık olduğunu belirten CHP, Kurultay için Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na başvuruda bulunacak. Olumlu yanıt gelmemesi durumunda Kazdağları’nda uygun bir alan bakılacak. Kurultayın 50 dönümlük bir alanda yapılması planlanıyor.

ÇADIRLAR KURULACAK

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere partililer çadırlar kuracak ve gece kurulan çadırlarda konaklayacaklar. Gün içerisinde düzenlenen etkinliklerde çadırlarda veya açık alanada olacak.

HERKESE KAPI AÇIK

Dün basın toplantısında; "Çünkü tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerini ve toplumsal sorunları kurultayla çözmüşler. Çanakkale çok önemli bir merkez. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, bir millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı yer. Bu nedenle, bu büyük ortak davanın tartışmasını Çanakkale’de yapmanın anlamlı olacağı görüşü ortaya çıktı. 26-30 Ağustos, Büyük Taarruz’dan büyük zafere giden yolun tarihidir. Bu nedenle, milletimizin bir yeni büyük taarruzunun, zaferinin görüşmelerinin yapılacağı bir yer olacaktır." diyen Bülent Tezcan Adalet Yürüyüşüne destek veren herkese de kapılarının açık olduğunu yineledi.

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