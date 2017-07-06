taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.162
USD
3,6205
EURO
4,1129
ALTIN
142,47
PETR
48,4000

CHP'nin adalet yürüyüşü trafiği kitledi

Kılıçdaroğlu öncülüğünde devam eden yürüyüş nedeniyle Kocaeli'den İstanbul'a ulaşmak isteyen sürücüler yolda kaldı.

06.07.2017 - 13:16
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'nin adalet yürüyüşü trafiği kitledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı adalet yürüyüşünün 22. gününe Kocaeli'nin Tavşancıl mevkisinden başladı.

CHP'nin adalet yürüyüşü trafiği kitledi

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Güvenlik gerekçesiyle D-100 Karayolu İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. İstanbul istikametine giden sürücüler TEM Otoyolu ve ara yollara yönlendirilirken uzun kuyrukla oluştu.

Özellikle kamyon ve TIR sürücüleri yürüyüş nedeniyle yolun kapalı olmasını korna çalarak protesto etti.

CHP'nin adalet yürüyüşü trafiği kitledi

"2 GÜN BİZİ İDARE EDİN"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, sürücülerden 2 gün E-5’i kullanmamalarını istedi. İstanbul’a geldiklerinde de yaşanacak yoğunluklardan dolayı İstanbullulardan 2 gün kendilerini idare etmelerini isteyen Akar, "Kendileri için, çocukları için, torunları için 2 gün E-5’i kullanmasınlar. Özel araçla giden vatandaşlarımız da alternatif yolları denesinler, 1-2 gün sonra bütün yollar onların olacak.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan-Widodo ortak basın toplantısı açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cuhmurbaşkanı Erdoğan Turgut Aslan'ı ziyaret etti 
Turgut Aslan darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından başından vurularak yaralanmış ve hayata tutunmayı başarmıştı.
Kılıçdaroğlu: Türkmenlere yardım tırları gönderdik
2 yıl önce Kobani'ye yardım tırları gönderen CHP'ye o dönem tepki verilmişti. Kılıçdaroğlu şimdi ise Türkmenlere yardım yapıldığını duyurdu.
İlker Başbuğ'un dosyası AYM'de
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı dava Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

168
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

108
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

46
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

552
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

470
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

38
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM