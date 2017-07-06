CHP'nin adalet yürüyüşü trafiği kitledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı adalet yürüyüşünün 22. gününe Kocaeli'nin Tavşancıl mevkisinden başladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Güvenlik gerekçesiyle D-100 Karayolu İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. İstanbul istikametine giden sürücüler TEM Otoyolu ve ara yollara yönlendirilirken uzun kuyrukla oluştu.

Özellikle kamyon ve TIR sürücüleri yürüyüş nedeniyle yolun kapalı olmasını korna çalarak protesto etti.

"2 GÜN BİZİ İDARE EDİN"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, sürücülerden 2 gün E-5’i kullanmamalarını istedi. İstanbul’a geldiklerinde de yaşanacak yoğunluklardan dolayı İstanbullulardan 2 gün kendilerini idare etmelerini isteyen Akar, "Kendileri için, çocukları için, torunları için 2 gün E-5’i kullanmasınlar. Özel araçla giden vatandaşlarımız da alternatif yolları denesinler, 1-2 gün sonra bütün yollar onların olacak.” dedi.