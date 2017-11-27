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CHP'nin anketinde çözüm CHP çıktı

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılan bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, sorunların çözümü için tek adres CHP.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 08:16..
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CHP'nin anketinde çözüm CHP çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Lideri, 2019'da başarı elde etmek için toplumsal sorunların ortaya çıkarılmasını istedi.

CHP KENDİNİ ÇÖZÜM GÖSTERDİ

Bu kapsamda yapılan bilimsel araştırmada, vatandaşların yaşadığı temel sorunları ortaya çıkarıldı.

CHP'nin anketine göre; toplumdaki tüm sorunların çözümü CHP'de var. CHP'nin bu çözümleri halka anlatması gerekiyor.

CHP'nin anketinde çözüm CHP çıktı

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