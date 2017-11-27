CHP'nin anketinde çözüm CHP çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Lideri, 2019'da başarı elde etmek için toplumsal sorunların ortaya çıkarılmasını istedi.
CHP KENDİNİ ÇÖZÜM GÖSTERDİ
Bu kapsamda yapılan bilimsel araştırmada, vatandaşların yaşadığı temel sorunları ortaya çıkarıldı.
CHP'nin anketine göre; toplumdaki tüm sorunların çözümü CHP'de var. CHP'nin bu çözümleri halka anlatması gerekiyor.