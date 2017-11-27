CHP'nin anketinde çözüm CHP çıktı

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giden üniversite öğrencisi, canlı bomba olması için hipnoz edildiğini söyledi, yolcu minibüsü karıştı.

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İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

Her evde su olduğunu hatırlatan Ortaylı, insanların buna rağmen neden kokmaya başladığını sorguladı.