CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkında hazırlıklar tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde aşırı sıcak ve şiddetli poyraz nedeniyle binlerce dönümdeki kavun ve karpuzlar tarlada kaldı.

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Çocuğunuza bağımlı değil bağlı olun

Çocuğunuzun annesine ihtiyacı olduğu kadar yanında olmalı ve bağımlılığa kapılmadan ona sadece sevgiyle bağlı olmalısınız.