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CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkında hazırlıklar tamamlandı.

09.07.2017 - 11:06
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CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

Miting alanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi.

Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

FETÖ VE PKK DİLEKÇESİ

Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan pankartta, FETÖ soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ve teröre destek veren akademisyenler için destek dilekçesi hazırlandı.

THEMİS HEYKELİ DE ÇİZİLDİ

Dilekçenin yanında ise Yunan tanrıçası Themis'in adaleti simgeleyen heykeli çizildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00 de başlaması planlanıyor.

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

CHP'nin dev Maltepe dilekçesi hazır

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