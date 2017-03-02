taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6578
EURO
3,8553
ALTIN
146,55
PETR
56,0500

CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP, referandum çalışmalarında "Erdoğan ya da Tayyip" yerinde "Sayın Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanacak.

02.03.2017 - 09:25
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle buluştuğu toplantıda referandum kampanyası için iletişim teknikleri anlatıldı.

HERKESİ UYARDILAR

Toplantıda, milletvekillerine bilgi notları da dağıtıldı. Hürriyet'in haberine göre; bilgi notlarında ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ yerine ‘Başkanlık sistemi’ denilmesi önerilirken, ‘diktatör, padişah, hükümdar’ ifadeleri yerine otoriteyi vurgulamak için ‘Tek adam’ denilmesi önerildi.

SAYIN CUMHURBAŞKANI DİYECEKLER

‘Erdoğan’ veya ‘Tayyip’ yerine saygıyı dile getirmek amacıyla ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ hitabının kullanılması istendi.

CHP'nin Erdoğan stratejisi

Aidiyet kavramını öne çıkarmak için ‘yurttaş’ yerine ‘millet’; ‘halk’ yerine ‘Bizim insanımız’ kelimelerinin kullanılması tavsiye edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

62
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

4
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

9
Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

13
Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

55
Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

12
Başak Dizer'in 18 yaşındaki hali

Başak Dizer'in 18 yaşındaki hali

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM