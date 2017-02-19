CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne bağlı Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Halkevleri'nin bir etkinliği gerçekleştirildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN UYARISI İŞE YARAMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP'lilerle yan yana gelmeyin" uyarısına rağmen düzenlenen etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de katıldı.
PKK GAZETESİNE ÖDÜL
CHP'li vekilin canlı yayın yaptığı törende, terör örgütü PKK'nın kapatılan yayın organı Özgür Gündem'in eski genel yayın yönetmenine ödül verildi.
KANDİL HAYIR DİYOR
Kanlı terör örgütünün medya sözcülüğünü yapan Zana Kaya, ödülünü aldıktan sonra referandumda "hayır" çağrısı yaptı.