CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam bir soru damgasını vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Bahçeli, Ankara'da Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, takım ruhundan dolayı ümitli olduğunu söyledi.

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NASA 20 yıla kadar uzayda canlı var mı cevaplayacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 20 yıl içinde Dünya dışı canlı olup olmadığına dair çok daha net bilgiler verebileceklerini duyurdu