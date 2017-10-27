CHP'nin gündemi: Erken seçim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yerel seçimlerin öne alınmasını istemişti.
Halk TV canlı yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
ANA GÜNDEM ERKEN SEÇİM
"Son katıldığım MYK toplantısında ana gündem erken seçim çağrısıydı" diyen Özel, 81 ilin kabaca masaya yatırıldığını ifade etti.
HEDEF 20 BÜYÜKŞEHİR
Büyükşehirlerle ilgili özel stratejilerin konuşulduğu bir toplantı yaptıklarını belirten Özgür Özel, hedeflerinin 30 büyükşehirden 20'sini almayı hedeflediklerini söyledi.