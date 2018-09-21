CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

CHP yaklaşan seçimler için hazırlıklarını sürdürürken, büyükşehirlerde hangi isimleri aday olarak göstereceği merak konusu olmuştu.

Muharrem İnce ismi sık sık duyulsa da İnce son yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu, bunun için mücadele edeceğini söyledi.

Bu açıklamasının ardından gözler yeniden CHP'ye çevrildi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kimi aday gösterecekleri tartışılmaya başlandı.

MERAL AKŞENER

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde bu konuyu ele aldı ve muhtemel ismi açıkladı: Meral Akşener.

Altaylı'nın köşesinden ilgili bölüm şu şekilde:

"İstanbul’a Meral Akşener’i aday gösterebilirler.

Gerçi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul’da bir varlık gösteremedi ama karşısında hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Muharrem İnce vardı.

Bu kez Muharrem İnce olmayacak.

Rakip olarak karşısına çıkan ise Erdoğan değil, en iyi ihtimalle Binali Yıldırım olacak.

Meral Hanım böyle bir teklifi kabul eder mi bilmem. Ama o olmazsa Temel Karamollaoğlu var.

Kazanır ya da kazanamaz ama kazanması halinde İstanbul’u iyi de yönetir diye düşünürüm."