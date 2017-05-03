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CHP'nin kurultaylar tarihi

Aldığı seçim yenilgileri nedeniyle liderliği tartışılan Kılıçdaroğlu, güven tazelemek için kurultay sürecini başlattı.

03.05.2017 - 15:51
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CHP'nin kurultaylar tarihi

Alınan seçim yenilgilerinin üzerine eklenen referandum hezimeti, CHP'de muhalif seslerin iyice yükselmesine neden oldu.

CHP'DE KAZAN KAYNIYOR

Partide yükselen muhalif seslere çok sert sözlerle tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ihraçların sinyalini vermişti.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturmasının başlatıldığını duyurdu.

CHP'nin kurultay albümü FOTO GALERİ

CHP'nin kurultaylar tarihi

36. KURULTAY

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek." dedi.

CHP'NİN KURULTAY TARİHİ

CHP'nin kurultaylar tarihi

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