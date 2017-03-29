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CHP'nin referandum anketi: En az yüzde 55 çıkacak

Referandum çalışmaları kapsamında İzmir’de bulunan Tezcan, 16 Nisan’da çıkacak sonuca ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

29.03.2017 - 14:42
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CHP'nin referandum anketi: En az yüzde 55 çıkacak

CHP'nin referandum anketi: En az yüzde 55 çıkacak

Türkiye’nin hemen her yerinde özellikle de Orta Anadolu’da çok olumlu mesajlar aldıklarını anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ellerine ulaşan anketlerde ‘Hayır’ oylarının yüzde 55 seviyesinde olduğunu söyledi.

CHP YÜZDE 58'E ÇIKABİLİR DİYOR

Tezcan, ‘Evet’ oyu vereceklerini açıklayanlar arasında da yüzde 3 oranında gizli bir desteklerinin bulunduğunu kaydederek 'Hayır' oylarının yüzde 58 seviyesinde olacabileceğini belirtti.

"SANDIKTAN 'HAYIR' ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUZ"

Tezcan, “Ülkeyi bilinmez, içinden çıkılmaz maceraya sürüklemek istiyorlar. Osmanlı padişahlarında bile olmayan yetkiler, 2017 yılında bir kişiye verilmeye çalışılıyor. Biz o bir kişiyle ilgili değiliz. İnsanlar fanidir. Bu kadar yetki bir kişiye teslim edilmez. Bunun için anayasa yapılmaz. Anayasalar yetkileri kısıtlamak için yapılır. İnsanlık tarihi diktatörlerin verdiği acılarla doludur. Geleceği kurarken de tarihten ders almalıyız. Bu teklifin geçmeyeceğini vatandaşlarda görüyoruz. Sadece CHP’lilerin kampanyası değil. Türkiye’de bütünlük, birlik ve beraberlik isteyenlerin bölünmeye fırsat vermek istemeyenlerin, ortak akılla bir sistemi güçlendirmek isteyen herkesin hayırlı bir sonuç beklediği seçim. Sandıktan ‘Hayır’ çıkacağını görüyoruz.” dedi.

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