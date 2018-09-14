CHP'nin sahte oy yalanı

Millet, 24 Haziran'da tercihini bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullandı. Seçime büyük ümitlerle katılan CHP ise, yine milletin tokadını yiyerek liderlik krizine girdi.

Son 9 seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yerel seçimlere hazırlanan parti, kirli bir algı operasyonunun fitilini ateşledi.

SAHTE OY YALANI

CHP'li Haluk Pekşen, 24 Haziran'da sahte oyların kullanıldığını yerel seçimlerde de sahte oy kullanılacağını söyledi.

Pekşen, "24 Haziran'da 2.5 milyon sahte oy kullanıldı, benzer risk yerel seçimde de var" diye konuştu.