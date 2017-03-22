CHP'nin yaptırdığı son referandum anketi

Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma artık 1 aydan kısa bir süre kaldı. Siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de kamuoyu yoklamaları yapıyor.

SON ANKET

16 Nisan referandumuna etki etmek isteyen yurt dışı merkezli şirketler, 'hayır' oylarının önde olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalışıyor.

CHP, HAYIR ÖNDE DİYOR

Alman devlet televizyonunda yayınlanan referandum anketinden sonra, CHP'den de bir anket sonucu paylaşıldı. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun paylaştığı sonuçlara göre 'hayır' oyları yüzde 54,8 oranına yükseldi.

ŞİRKETİN ADI YOK

CHP'li başkan, adını açıklamadığı anket şirketinin yurt dışı merkezli olduğunu söyledi.