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Chrome 68 güncellemesinde 'https' düzenlemesi

Chrome 68 ile birlikte internet devi Google'ın web siteleri için gerçekleştirdiği uyarı da devreye giriyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 08:37..
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Google, Chrome 68 güncellemesi ile birlikte HTTP bağlantı tabanlı web sayfalarını Güvenli Değil olarak işaretlemeye başladı.

HTTPS OLMAYAN SİTELERDE "GÜVENLİ DEĞİL" YAZISI

Adres Çubuğu kısmının sol kısmında HTTPS olmayan web siteleri Güvenli Değil olarak gösterilerek, bunların şifrelerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi toplayabileceği konusunda kullanıcıların bilinçlendirilmesi sağlandı.

Google, HTTP yapılandırmasına sadık kalmaya devam eden tüm güvensiz web sitelerini adeta kınamış olacak.

ETİKETLER KALDIRILACAK

Eylül ayında sunulması planlanan Chrome 69 ile birlikteyse HTTPS web sayfalarındaki Güvenli etiketi kaldırılacak. Bu durum bir geri hamle gibi gözükse de şirket bu sayede kullanıcıların interneti varsayılan olarak güvenli olarak görmesini sağlamak niyetinde.

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