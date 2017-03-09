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CIA'in belgelerinde 'Putin' dosyası

İnternet sitesi WikiLeaks'in yayınladığı CIA dosyalarının içerisinde 'Pocket Putin' adlı bir dosya yer alıyor.

09.03.2017 - 15:23
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İnternet sitesi WikiLeaks, ABD'nin gizli servisi olan CIA'in telefon ve televizyonlara sızıp milyarlarca insanı dinlediği belgeleri ortaya çıktı.

CIA'in belgelerinde 'Putin' dosyası

DOSYAYA 'PAKET PUTİN' ADI VERİLDİ

Wikileaks, 'Vault 7' adı altında 8 bin 761 belge yayınladı. Bu belgelerin arasında 'Pocket Putin' (Paket Putin) adı altında 5 gizli dosyanın da bulunduğu belirtildi. Bu dosyalar sanal ve CIA tarafından tarafından hizmet birimine depolanıyor.

CIA'in belgelerinde 'Putin' dosyası

DİNLENDİĞİ KANITLANDI

Yayınlanan belgelere göre CIA'nın İngiliz istihbarat servisi MI5'le birlikte geliştirdiği bir araçla birlikte bazı akıllı TV'ler kapalı gibi gösterilip dinleme cihazı olarak kullanıldığını ortaya koydu. TV'den kaydedilen ortam sesleri, daha sonra internet üzerinden CIA'ya gönderildiği kanıtlandı.

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