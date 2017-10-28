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CIA'in Castro'yu öldürme planı

ABD'de açıklanan John F. Kennedy suikasti belgelerinin arasında ilginç bir detay da gün yüzünde çıktı.

28.10.2017 - 14:28
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ABD Ulusal Arşivi, dün John F. Kennedy suikasti belgelerini yayınladı. Kayıtların ilk bölümü dün açıklanırken, ikinci bölümü 26 Nisan tarihinde kadar yayınlanacak ve hatta bazı belgeler de hiç açıklanmayacak.

CIA'in Castro'yu öldürme planı

Yayınlanan ilk belgelerde CIA'in dünyadaki bazı liderleri öldürmek için planlar yaptığı da ortaya çıktı.

CIA'İN PLANLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Russian Today'in ortaya koyduğu 84 belgede CIA'in Fidel Castro'yu öldürmek için çeşitli yöntemlere başvurduğu kesinleşti. Bu belgelerde yer alan planlara göre Castro; zehirli haplarla, silahla vurularak, dalış giysilerine zehir bulaştırılarak, deniz kabuğuna bomba düzeneği kurularak öldürülecekti.

CIA'in Castro'yu öldürme planı

ZEHİRLİ HAPLARI DENEMİŞLER

Ayrıca CIA, test ettiği zehirli hapları Küba'da bulunan organize suç örgütlerinin üyelerinden bir kişiye ulaştırmış ve Castro'yu zehirlemesi söylenmişti. Ancak bu kişinin korkup Fidel'i zehirlemediği öne sürülüyor.

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