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CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

Geçtiğimiz gün CIA Usame Bin Ladin'e ait dosyayı açıklamış, oldukça tartışılacak belgeler kamuyla paylaşılmıştı.

03.11.2017 - 10:47
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CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

Operasyonu da, ölümü de bir hayli muammalı olan Usame Bin Ladin "gerçeği" CIA tarafından açıklandı. Her ne kadar üstü kapalı gerçekler aydınlatılmasa da yeni bilgi ve belgeler tüm dünyaya açıklandı.

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

470 BİN BELGE AÇIKLANDI

Usame Bin Ladin'in Pakistan'ın Abbotabad kentindeki sığınağından çıkan bilgisayarda Ladin'e ait olduğu belirtilen ilginç ve özel içerikler bulundu.

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

Çok sayıda ABD filmleri, müzikleri, sosyal medya videolar, oyunlar bulunan bilgisayarda, 18 bin yazı, 79 bin ses kaydı ve 10 binden fazla fotoğraf ve video belgelerinin çıktığı açıklandı.

CIA, Final Fantasy 6 ve Super Mario gibi video oyunları ile pornografi içerikli dosyaları ise yayınlamadı.

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

ÇOCUKLARINA AİT VİDEOLAR

Usame Bin ladin' e ait bilgisayardan çıkanlar bununla da sınırlı kalmadı. Aile ve çocuklarından uzak bir yaşam sürdüren Ladin'in çocuklarına ait video ve fotoğrafların olduğu bir klasöre de ulaşıldı.

Ayrıca, Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in gençlik yıllarına ait görüntüler bulunurken, torunları olduğu tahmin edilen bir grup çocuğa askeri talim yaptırdığı ve onlarla vakit geçirdiği görüntüler de yer alıyor.

Usame Bin Ladin'in çocukları ve torunları VİDEO

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

KENDİNİ TELEVİZYONDAN İZLEMİŞ

Çok sayıda torunu bulunan Bin Ladin'in arşivinde ‘Buz Devri', ‘Karıncalar', ‘Arabalar', ‘Tom ve Jerry' gibi çok sayıda çizgi film ile ‘Batman Gotham Şövalyesi' dikkat çekti. Bin Ladin'in, hakkında yapılan belgeselleri de izlediği anlaşıldı.

Yayınlanan bazı fotoğraflarda da Bin Ladin'in televizyonda Ulusal ve uluslararası yayınlarda kendi hakkında çıkan haberleri de takip ettiği görülüyor.

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

GÜNLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yayınlanan dosyalar arasında Ladin'in günlüğü de yer aldı. Günlükte, Usame bin Ladin'in 14 yaşındayken kardeşleriyle çıktığı Avrupa seyahatinden notlar ve fotoğraflar da bulundu.

Bin Ladin'in günlüğüne, İngiltere'de yazar William Shakespeare'in yaşadığı evi ziyaret edip etkilenmediğini ve Batı kültürünü yozlaşmış bulduğunu yazdığı dikkat çekti. Bin Ladin'in, bütün dünyada Müslüman yönetimlerin kurulmasına ilişkin hayaline dair ifadeler de görüldü.

Ladin'in daha önce de İngiltere'de çekilmiş, şaşırtıcı gençlik fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

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