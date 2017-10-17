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Çift cinsiyetlilik nedir

Diğer bir adı hermafrodit olan bu hastalık, hem erkek hem de dişi üreme organı bulunduran canlılara verilen addır.

  1. Haberler
  2. Sağlık

ÇİFT

Anne karnında rahim içindeki gelişim sırasında meydana gelir. Normal olarak gelişmeye başlayan cinsiyeti annenin kullandığı bir takım ilaçlar veya genital hastalıklar bebeğin cinsiyet gelişimini aksaklıklara uğratır.

Çift cinsiyetli olanlar doğum sırasında fark edilir ve 2 yaşına gelene kadar tedavi edilir.

CİNSİYET TESPİTİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Tedavi sürecince en önemli kısım da cinsiyetin hangi kromozonlara daha yatkın olduğunun tespit edilmesidir. 46 XX kromozonu var ise kız, 46 XY ise erkek olması gerekir. Ailenin onayıyla tedavi süreci başlar.

YALANCI ÇİFT CİNSİYETLİLİK

Çift cinsiyetlilik durumu doğumdan sonra anlaşılacağı için tedavi edilebilir ancak yalancı çift cinsiyetlilik durumunda birey normal bir cinsel aktivite gösteremez.

GENİTAL YAPISI KADIN GİBİ OLAN BİREY

Dış genital yapısı kadın gibi olan birey cinsel ilişkiye giremez. Bu bireylerde testisler alınıp vajen oluğu yapılır. Doğum gerçekleştiremez ancak ilişkiye girebilir.

GENİTAL YAPISI ERKEK GİBİ OLAN BİREY

Dış genital yapısı erkek üreme organı geliştiren bireyde ise doktora gittiğinde kadın üreme organına sahip olduğu anlaşılırsa isteği doğrultusunda rahim ve yumurtalıkları alınır ve penis ameliyatı yapılabilir.

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