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Çift işlevli kumaş geliştirildi

Kumaşın havanın sıcaklığına göre kişiyi sıcak veya serin tutma özelliği bulunuyor.

15.11.2017 - 12:12
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'nde Yi Cui liderliğindeki bilim adamlarının geliştirdiği kumaşla ilgili ayrıntılar, "Science Advances" dergisinde yayınlandı.

Çift işlevli kumaş geliştirildi

VÜCUDU ORTAMIN SICAKLIĞINA GÖRE KORUYOR

Mutfaklarda kullanılan politen malzemeden geliştirilen kumaşın ortam sıcaklığına göre kişiyi sıcak ve serin tutma özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Çift işlevli kumaş geliştirildi

"NEDEN SADECE KENDİMİZİ ISITIP SOĞUTMAYALIM"

Cui, kumaşın gelecekte merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde tasarruf sağlayabileceğini belirterek "Neden kişinin kendisini ısıtıp soğutacağımıza tüm binayı ısıtıp soğutalım?" yorumunu yaptı.

Çift işlevli kumaş geliştirildi

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