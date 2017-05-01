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Çimento alan komşusunu el arabasında taşıdı

Kars'ta 4 tekerlekli seyyar arabayla taşımacılık yapan 72 yaşındaki Yaşar Ülker, çimento alan 70 yaşındaki kadın komşusunu arabada taşıdı.

01.05.2017 - 11:11
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kars Faikbey Caddesinde bir torba çimento alan Gülü Kaya, komşusu Yaşar Ülker'den yardım istedi.

KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine çimentoyu seyyar arabaya yükleyen Ülker, komşusunu da bindirdi. Evli, 6 çocuk babası Yaşar Ülker, komşusunu evinin bulunduğu İstasyon Mahallesine götürdü.

Çimento alan komşusunu el arabasında taşıdı

ARABASINDA TAŞIDI PARA ALMADI

Gülü Kaya'dan hizmetinin karşılığı olarak para almayan Yaşar Ülker, "Atalarımızın da dediği gibi; 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır.' Gülü Kaya şehirde beni görünce çimento alacağını ancak eve nasıl götüreceğini düşündüğünü söyledi. Ben de yardım edebileceğimi belirttim. Yolculuk sırasında yorulunca onu da araya bindirdim Çocuklarımı bu işten kazandıklarımla büyütüp, okuttum. Yaşıma rağmen halen bu işimi yapmıyorum" diye konuştu.

Çimento alan komşusunu el arabasında taşıdı

YOKLUĞUN GÖZÜ ÇIKSIN

Kendisini görenlerin bakışları arasında bidiği evine giden Gülü Kaya ise "Ayaklarımdaki ağrılar nedeniyle yürümekte zorlanınca beni de çimentonun yanına oturttu. Sağ olsun komşum. Zahmetleri için teşekkür ederim. Yokluğun gözü çıksın" demekle yetindi.

Çimento alan komşusunu el arabasında taşıdı

Çimento alan komşusunu el arabasında taşıdı

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