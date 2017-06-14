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Çin, Ay'da patates yetiştirecek

Çinli bilim adamları, gelecek yıl Ay'a gönderilecek Çang-ı 4 göreviyle patates yetiştirmeyi deneyecek.

14.06.2017 - 11:30
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ay

China Daily gazetesinin haberine göre, Çongçing Üniversitesi geliştirdiği "Mini Ekosistem” olarak adlandırılan projeyle Ay’da canlı yaşamı test edilecek.

PATATES, BÖCEK LARVALARI VE İPEK BÖCEĞİ

İçinde 16 santimetre uzunluğunda 18 tane silindir şeklinde kavanoz yerleştirilen Mini Ekosistem'de patates, böcek larvaları ve ipek böceği bulunacak. Çang-ı 4 adlı uzay aracının Ay’a gönderilmesinden sonra söz konusu patates ve böceklerin, Ay ortamında hayatta kalma kabiliyeti test edilecek.

MİNİEKOSİSTEM, 257 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

Çin’in Ay Keşif Programı çerçevesinde hazırlanan 257 proje arasından seçilen Mini Ekosistem, Ay’daki görevinde başarılı olursa gelecekte kızıl gezegen Mars’ta kurulması planlanan insan kolonilerinin yaşamı için ön hazırlık olarak kullanılacak.

UZAY ARACINI SENEYE GÖNDERECEK

Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi'nin yayımladığı "Çin’in 2016’daki Uzay Çalışmaları” adlı beyaz kitaba göre Çang'ı-4 insansız uzay aracı, gelecek yıl Ay’ın karanlık tarafına gönderilecek. Kitaba göre, 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter’in keşfi ile dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalar yapmaya başlanacağı ve bu hedef doğrultusunda Mars'tan inceleme amaçlı parçalar toplanacağı kaydedildi.

ÇİNLİ ASTRONOTLAR, DAHA ÖNCE DE UZAYDA 14 FARKLI DENEY YAPMIŞTI

Çinli astronotlar, Tiengong-2 (Gök Sarayı) uzay istasyonununda biyolojiden, uzayda hayat alanına kadar 14 farklı alanda deney yapmıştı. Bu kapsamda ipek böceklerinin yer çekimsiz ortamda nasıl ipek üreteceği sorusuna yanıt aramıştı.

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