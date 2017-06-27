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Çin ile Hindistan arasında Sikkim gerilimi

Çin ile Hindistan arasında daha önce Hindistan'a bağlı Sikkim eyaletinde yaşanan gerginlik tekrar artıyor.

27.06.2017 - 07:55
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Çin-Hindistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Sikkim eyaletinde, önceki haftalarda Çinli ve Hindistanlı birliklerin karşı karşıya gelmesinin ardından gerilimi artıran yeni bir gelişme daha yaşandı. Çin tarafının iddiasına göre, kendi sınırları içerisindeki bir yol yapım çalışmasına Hindistan askerleri müdahale etti.

Çin ile Hindistan arasında Sikkim gerilimi

YOL ÇALIŞMASINA HİNT ORDUSU MÜDAHALE ETTİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, Sikkim eyaleti sınırlarında Çin’in ‘egemenlik hakkı’nın bulunduğu DongLang’da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale edildiğini. Bakanlık sözcüsü yaşanan gelişmenin sınırdaki huzura ‘ciddi şekilde zarar verdiğini' de söyledi.

Hindistan tarafı ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkardığı için suçluyor.

Çin ile Hindistan arasında Sikkim gerilimi

ÇİN VE HİNT ORDUSU, ÇATIŞMA POZİSYONUNDA

Öte yandan henüz teyit edilmemiş iddialara göre her iki tarafın askerleri de sınırın sıfır noktasında sıcak çatışma pozisyonuna da geldiler. Ancak uzmanlar iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olduğunu hatırlatarak gerilimin kısa sürede sonlandırılacağını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri Sikkim sınırında Hindistan’a ait sığınaklara zarar vermiş, yaşanan gelişmeler üzerine iki ülke ordusu arasında gerilim yaşandığı bildirilmişti.

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