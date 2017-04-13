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Çin iletişim uydusu fırlattı

Çin doğal afet izleme ve internet erişiminin artırılması için iletişim uydusu gönderdi.

13.04.2017 - 11:54
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Çin, Şinhua ajansının haberine göre, Şıcien-13 adlı ülkenin ilk yüksek işlem kapasiteli uydusu Çin'in güneybatısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.

15 YIL YÖRÜNGEDE KALACAK

Çin Aerospace Science and Technology Corp. şirketi tarafından tasarlanan uydu, doğal afetlerin takibi, uçak ve trenlerde internet erişiminin sağlanması için kullanılacak ve yörüngede 15 yıl kalacak.

UYDU EN YÜKSEK İŞLEM KAPASİTESİNE SAHİP

Long March-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Şıcien-13'ün saniyede 20 gigabayt veri transferi yapabilme kapasitesi bulunduğu ve ülkenin şimdiye dek en yüksek işlem kapasiteli uydusu olduğu belirtildi. Çin’in, 2015 yılında yayımlanan orta ve uzun vadeli sivil amaçlı uzay altyapısı geliştirme planına göre, 2025 yılına kadar uzayda 22 iletişim uydusu olacak.

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