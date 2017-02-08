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Çin ilk yerli uçağını üretti

Çin'in ilk yerli uçağı C919 bu senenin ilk yarısında uçuşunu gerçekleştirecek.

08.02.2017 - 18:39
  1. Haberler
  2. Dünya

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Çin'de yapımı süren ilk yerli yolcu uçağı C919'un 2017'nin ilk yarısına kadar uçuşunu gerçekleştireceği bildirildi. Çin, bu sayede uçak devleri Airbus ve Boeing'e karşı rekabet etmeyi hedefliyor.

DEVLET TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Çin, güvertesinin de tamamlamasıyla tek koridorlu olan C919 numaralı jeti ile, 2017'in ortalarına kadar "gökyüzü yarışında var olma" hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uçaklar, devlet bünyesindeki COMAC (Çin Ulusal İktisadi Uçak Teşebbüsü) tarafından üretiliyor.

Çin ilk yerli uçağını üretti

8 YILLIK ÇALIŞMA

Uçak, ilk seyahatini 2015'de yapmayı hedeflemiş fakat bazı testler nedeniyle bu süreyi ertelemek zorunda kalmıştı. Öte yandan uçak, Çin'in Avrupalı Airbus ve Amerikalı Boeing'e olan bağımlılığını azaltması, pazardan pay alması için devlet bünyesinde yapmış olduğu 8 yıllık çalışmasının bir sonucu.

168 yolcu kapasiteli ve tek koridorlu olan ilk C919, işçilerin bir yılı aşkın çalışması neticesinde Kasım 2015'de piste çıkmıştı.

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