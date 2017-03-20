Çin tuvalet kağıdı hırsızlarının peşinde

Çin'in başkenti Pekin'de en yoğun kamusal tuvaletlerinden biri, kullanım teknolojisi aracılığıyla tuvalet kağıdı hırsızlığının belasıyla savaşıyor.

YÜZÜNÜ GÖSTERİP TUVALET KAĞIDI ALABİLİYORSUN

Kamusal tuvalete konuşan otomatik yüz tanıma dağıtıcısı, ihtiyacı olanlar 60 santimetre uzunluğunda tuvalet kağıdı çıkarıyor. Ancak tuvalet kağıdını alabilmek için önce şapka ve gözlükler çıkarılıp 3 saniye boyunca yüksek çözünürlüklü bir kameranın önünde durmak gerekiyor.

TEKRAR KULLANMAK İÇİN 9 DAKİKA BEKLEMEK GEREKİYOR

Çok sık gelenler reddedilecek ve makineyi tekrar kullanabilmeleri için herkesin 9 dakika beklemesi gerekiyor.

BU SİSTEM İÇİN 233 MİLYAR EURO AYRILDI

Hükümet son zamanlarda turizmi artırma umuduyla 100 bine yakın kamara banyosu yenileyerek “tuvalet devrimine” para yardımı yapmak üzere 233 milyar euro ayırdı.