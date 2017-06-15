Çin uzay teleskobu fırlattı

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Engin Altay: Erdoğan Savaş Suçlusu olarak yargılanacak

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Erdoğan Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti

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İzmir'de yapılan sosyal deneyde, vatandaşların kimisi cüzdanı sahibine vermeye çalıştı, kimisi ise gülüp geçti.

FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı 16 doktor gözaltına alındı.

Mutluluk, günlük olarak kendiniz veya başkaları için yaptığınız küçük şeylerle gelir.

Mutlu olmak için 7 dakika yeter

Chicago Fire'ın Saint Louis'i 1-0 yendiği maçta Luis Solignac şık bir topuk golü attı.

Beylikdüzü- Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüslerdeki yoğunlukta oturmak için yer bulamayan amca, otobüse taburesiyle bindi.

Parayı nerede saklayacağını bilenler her zaman geleceğin zenginleri oldu.

1 Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'ta başlatacağı yürüyüş öncesi, parkın etrafında güvenlik önlemleri alındı.

2 Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı Kısa adı D-8 olan Gelişmekte Olan Ülkeler Zirvesi'nin 20. yılı İstanbul'da kutlandı. Zirveye Gül de katıldı.

3 Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum 15 yıllık Galatasaray kariyeri son bulan yıldız futbolcu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

4 Katar ile ABD'den ortak tatbikat Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikata katılmak için iki ABD savaş gemisinin ülkeye ulaştığı bildirildi.

5 CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi Ankara Güvenpark'tan Maltepe Cezaevine yürümek isteyen CHP'lileri 404 kilometrelik bir yol bekliyor.

6 ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı Katar Savunma Bakanlığı, 12 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzaladı.