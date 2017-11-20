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Çin'de alev püskürten drone

Teknolojinin gelişimi ile çağın en önemli buluşlarından olan drone, farklı amaçlar için de kullanılıyor.

20.11.2017 - 15:48
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Elektrik telleri zamanın da etkisiyle kirlenerek iletkenliğini kaybedebiliyor, enerji kopukluklarına neden olabiliyor. Bu noktada Çin bunun için ilginç bir çözüm üretti. Hem de dronedan faydalanarak.

Çin'de alev püskürten drone

ALEV PÜSKÜRTEN DRONE

Ülkemizde elektrik teline takılmış bir uçurtmaya veya poşet benzeri cisimleri rastladığımız oluyor. Tellere takılan bu cisimler, genellikle çürüyene veya rüzgar ile zamanla telden çıkana kadar orada kalıyor. Bu sorun ile baş edemez hale gelen Çin'de bir yerel yönetim, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak modifiye ettiği bir drone ile özel bir çözüm geliştirdi.

Çin'de alev püskürten drone

Drone kullanılarak yapılan bu çözümde gaz tüpüne bir ateşleyici takılarak oluşturuluyor, ateşleyicinin gazı tetiklemesi ile alev püskürtücüsü haline geliyor. Alevleri elektrik tellerine doğru yönlendiren görevliler hem tellerin bakım onarımını sağlamış oluyor, hem de ekonomik olarak kazanç sağlıyorlar.

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