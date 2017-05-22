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Çin'de bekarlara evlilik baskısı

Komünist Gençler Birliği, bekarların yaşları geçmeden evlenebilmesi için rehberlik ve çöpçatanlık hizmeti verileceğini duyurdu.

22.05.2017 - 11:03
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sd

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) gençlik kolu Komünist Gençler Birliğinin (KGB) evlenmek isteyenlere yardımcı olunacağını açıklamasının ardından ülke genelinde birçok şirket, bir an evvel dünya evine girmeleri için çalışanlarına baskı yapmaya başladı.

ÇKP'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, KGB, geçen hafta bekarların yaşları geçmeden evlenebilmesi için medya yoluyla aile ve evliliğin olumlu yönlerinin anlatılacağını, rehberlik ve çöpçatanlık hizmeti verileceğini duyurdu.

BULUŞMA YERİNDE YOKLAMA ALIYORLAR

KGB'nin açıklamasının ardından birçok şirket, bekar çalışanlarının "başlarını bağlamak" için harekete geçti. Çalışanlarını doğru eşi bulmaları için parklar ve stadyumlarda düzenlenen kitlesel tanışma randevularına katılmaya zorlayan şirketler, katılımı yüksek tutmak için “yoklama” bile alıyor.

Kitlesel tanışma etkinliklerinde bekarların gelin ve damatmış gibi davranmaları isteniyor.

Çin'de bekarlara evlilik baskısı

Ülkenin sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşımda bulunan bekarlar ise şirketlerin evlilik için baskı kurmasından ve eş bulma veya tanışma randevusu olarak adlandırılan etkinliklere katılmaya zorlamasından şikayet ediyor.

Çin'de bekar nüfus, 2015 itibarıyla 200 milyonu buldu. Yetkililer, söz konusu durumu ülke gençliği için endişe verici olarak niteliyor.

YARIM SAATTE 15 KİŞİ EŞ BULDU

Uzun süren eğitim hayatı, iş bulma süreci, sosyal çevrenin daralması ve maddi zorluklar, bekar nüfusun artmasında önemli rol oynuyor.

Geçen haftalarda Anhui eyaletindeki bir stadyumda bekarlar için düzenlenen eş bulma etkinliğine 10 bin şirket çalışanı katılmış, ilk yarım saatte 15 kişi "doğru eşi" bulduklarını açıklamıştı.

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