Çin'de boğa dehşeti

Çin'in Jiangsu bölgesinde bir kesimhaneden kaçan boğa dehşet saçtı. Cadde üzerinde bulunan bir kasabın kesmek üzere satın aldığı hayvan, kesimhaneye sokulurken bir anda kaçtı. Canını kurtarmak için sığınacak yer arayan hayvan, bir marketin içine daldı. Sonrasında ise olanlar oldu.

MARKETTE DEHŞET SAÇTI

Markete giren hayvan canını kurtarmak için hızla koşmaya başladı. Reyonların arasında kendine kaçacak yer bulmaya çalışan hayvan önüne çıkan her şeyi yıktı geçti, markette alışveriş yapmaya çalışan bir adam da boğanın gazabına uğradı.

Çin'de markete dalan boğa VİDEO

Hayvan hızla kaçarken önüne çıkan kadını boynuzlayarak rafa yapıştırdı, ardından ayaklarıyla vücudunu ezdi. Talihsiz kadının hamile olduğu ortaya çıktı.

3'Ü AĞIR 6 YARALI

Market görevlileri polisleri olay yerine çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen güvenlik memurları boğaya ateş açarak öldürdüler. Yaralılar için markete ambulans çağırılırken 6 kişiyi sedyelerle hastaneye kaldırıldı. Hamile kadın dahil yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.