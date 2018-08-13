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Çin'de dev toprak kayması

Çin'in Başkenti Pekin'de dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi. Kameralara kaydedilen toprak kayması sırasında en az 30 bin metreküp toprak heyelana uğradı

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 09:20..
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Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Fangshan bölgesinde  şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Dev toprak kayması bölgeden geçmekte olanlar tarafından kameraya kaydedildi.

Çin'de dev toprak kayması

30 BİN METREKÜP TOPRAK KAYDI

Dağlık bir bölgede meydana gelen heyelan sırasında tam 30 bin metrekü toprak heyelana uğradı. Bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, toprağın doyum noktasına ulaşmasına neden oldu. Doyan toprak yamaçtan dalga dalga koptu, yola doğru kaydı.

Pekin'de devasa toprak kayması - VİDEO

Meydana gelen olayda yol, toprak ve taş nedeniyle kapanırken can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çin'de her yıl özellikle muson mevsiminde binlerce metreküp toprak heyelana maruz kalıyor.

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