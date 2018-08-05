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Çin'de devasa çukur araçları yuttu

Çin'in Harbin şehrinde kendiliğinden açılan büyük çukur; iki aracı içine aldı.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 12:03..
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Harbin kentinde Heilongjiang bölgesinde bir sokakta açıla devasa çukur görenleri hayrete düşürdü.

DEVASA ÇUKUR İKİ ARACI YUTTU

Yetkililer; henüz çukurun neden açıldığı belirleyemedi. Ama asfaltın çkmesiyle araçlar metrelerce aşağı sürüklendi. Çevrede bulunanlar araçların düştüğü çukuru görme için bölgeye akın etti.

Çin'de devasa çukur araçları yuttu

BÖLGEDE OTURANLAR FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Çok sayıda kişi bu çukuru fotoğraflayarak sosyal medyalarında paylaştı. Olay yerine gelen ekipler, çalışmalarını sürdürürken yetkililer ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Asfaltın çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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