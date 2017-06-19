Çin'de fabrikada yangın: 6 ölü

Şinhua Ajansının haberine göre, yangın ülkenin kuzeyindeki Hubey eyaletinin Huanghua kentinde bulunan plastik fabrikasında çıktı.

4 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada, yangın esnasında fabrikada 7 kişinin çalıştığını, işçilerden ikisinin olay yerinde, 4'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, diğer işçinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

FABRİKA YASAĞA RAĞMEN ÜRETİMNE DEVAM ETMİŞ

Ayrıca, fabrikaya nisan ayında çevre kirliliğine karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle üretimi durdurma uyarısı yapıldığı ancak fabrikanın ihlali sürdürerek çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında fabrika yetkilileri gözaltına alındı.