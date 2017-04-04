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Çin'de ölüler bayramı kutlanıyor

Çin, sekiz önemli bayramdan biri kabul edilen “Çingmingcie"yi (Ölüler Bayramı)" kutluyor.

04.04.2017 - 10:38
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çin

Ay takvimine göre üçüncü ayın 14'ünde kutlanan bayramda Çinliler, mezarlıklara akın ediyor.

Yakınlarının ve dostlarının mezarlarını ziyaret eden Çinliler, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniden boyuyor, mezarlara çiçek bırakıyor ve atalarının ruhlarına saygılarını sunuyor.

KAĞIT PARA VE TÜTSÜ YAKIYORLAR

Çinliler, inanışlarına göre, ölüler öbür dünyada aç ve parasız kalmasın diye mezarlara yiyecek ve içecek bırakıyor, kağıt para ve tütsü yakıyor.

Mezarlıklarda kağıt ve kartondan yapılmış ev, araba ve teknolojik ürün maketlerini yakan Çinliler, bunları öbür dünyada kullanmaları için ölülere gönderdiklerine inanıyor.

Ölüler bayramı nedeniyle üç gün resmi tatil ilan edilen ülkede milyonlarca kişinin, mezarlıkları ve tapınakları ziyaret etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihe sahip bayramın, Çü Yüen adlı bir şairin sevdiğine kavuşamadığı için kendisini uçurumdan aşağı bırakarak intihar etmesinin ardından kutlanmaya başladığı sanılıyor.

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