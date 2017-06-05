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Çin'de petrokimya tesisinde patlama

Çin'in Şangdong eyaletinde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

05.06.2017 - 14:41
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ÇİN

Şandong Linyi Lingang Ekonomik Bölgesi Propaganda Bürosu'nun ülkenin sosyal medya platformu weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, patlama, eyaletin Linyi kentinde Linyi Jinyu Petrochemical Co. firmasına ait tesiste meydana geldi.

GAZ TANKERİ PATLADI

Sıvılaştırılmış gaz tankerinin patlamasıyla çıkan yangın, kısa sürede tesiste birkaç tankerin daha patlamasına neden oldu.

Bölgeye kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken sekiz kişinin cesetlerinin bulunduğu, yaralanan dokuz kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2015'TE 165 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede 2015 yılında Tiencin kentinde liman bölgesinde meydana gelen patlamada 165 kişi yaşamını yitirmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada suçlu bulunan 49 kişiye 3 ila 11 yıl hapis cezaları verilmişti.

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