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Çin'de Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı'nın bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Çin'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

26.06.2017 - 07:18
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Başkent Pekin'de bulunan Niucie Camisi'nde toplanan Müslümanlar, avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra bayram namazlarını kıldı.

Çin'de Ramazan Bayramı

Camiye giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti, cami ve çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.

Çin'de Ramazan Bayramı

Pekin'in turistik merkezlerinden ve en eski camilerinden Niucie, Sultan II. Abdülhamid döneminde Pekin Hamidiyye Üniversitesi olarak anılan medeniyet eseri olarak biliniyor.

Diğer yandan, Çin'deki 56 azınlıktan 10'u Müslümanlardan oluşuyor.

Çin'de Ramazan Bayramı

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