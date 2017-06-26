Çin'de Ramazan Bayramı

1 Askerden firar eden genç trafik kazasında öldü Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki baba evine, birliğinden firar ederek gelen Şevket Can Ölmez(23), trafik kazasında hayatını kaybetti.

2 Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı Park halindeki bir TIR, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saman ve benzinle yakılarak kundaklandı.

3 Afganistan'da polis noktasına Taliban saldırısı: 10 ölü Ülkenin batısındaki Herat vilayetinin Çaşt Şerif ilçesinde Selma Barajı'nın güvenliğini sağlayan polislere saldırı düzenlendi.

4 Çarptıkları aracın şoförüne bir şeyin var mı deyip kaçtılar Ataköy'de kazaya karışan bir otomobil Metrobüs yoluna girdi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

5 Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu "Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı" tartışmalarına gazeteci Murat Bardakçı, "bir okuma hatası" olarak tespit koyuyor.

6 BTK 102 bin kişilik ByLockçu listesinin trafiğini çıkardı FETÖ davalarında yargılanan 102 bin kişinin ByLock üzerinden hangi gün, nerede, ne kadar yazıştığı bir liste olarak çıkarıldı.