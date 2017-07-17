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Çin'de sel 18 can aldı

Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen sel baskınları nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.

17.07.2017 - 09:02
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Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Yongci vilayetinde etkili olan sel baskınları, bölgede yaşamı durma noktasına getirdi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkililer, geçen haftadan bu yana meydana gelen sel baskınlarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu.

ÇOK SAYIDA EV YIKILDI, 110 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çok sayıda evin yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği bölgeden 110 bin kişi tahliye edildi. Arama ve kurtarma ekipleri, kaybolanları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, kesilen elektrik, gaz ve su şebekeleri ile hasar gören yol ve köprüleri onarmak için bölgede takviye ekipler görevlendirildi.

Çin'de sel 18 can aldı

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