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Çin'de telefonlar cüzdanın yerini aldı

Çin'de her 3 kişiden biri alışveriş, ödeme ve para transferlerini cep telefonu üzerinden yapıyor..

27.01.2017 - 09:31
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Dünyanın birçok yerinde cep telefonunda mobil ödeme programlarından herhangi birinin karekodunun satıcı tarafından taranması veya satıcının ödeme platformundaki karekodunu alıcının mobil ödeme programı ile taraması sonucu ödeme, alışveriş ve para transferi işlemi gerçekleştiriliyor.

ÇİN'DE TELEFONLAR CÜZDANIN YERİNİ ALIYOR

Çin'de bu işlemi yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çinliler, mobil ödeme uygulamaları ile aynı programı kullanan diğer kullanıcılara mesaj gönderir gibi para transferi yapılabiliyor. Kullanıcıların banka kartı, kredi kartı ve cüzdan taşımadan günlük parasal işlemlerini yapabilmelerini sağlayan mobil ödeme yöntemi, sadece cep telefonu ile tüm parasal işlemleri gerçekleştirebilmeyi temin ediyor.

Çin'de telefonlar cüzdanın yerini aldı

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