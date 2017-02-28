Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in 2013 yılı sonunda duyurduğu “Bir Kuşak, Bir Yol” adlı “modern İpekyolu” projesi, hayata geçiriliyor. İpekyolu güzergâhında olan 65 ülke, 14-15 Mayıs’ta Çin’in başkenti Pekin’de buluşacak.

ERDOĞAN DAVET EDİLDİ

Çin Devlet Başkanı Jinping, tarihi İpekyolu’nun en önemli güzergâhlarından biri olan ve orta koridor olarak adlandırılan Türkiye’ye de “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi kapsamında davetini iletti.

14 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, zirve için 14 Mayıs’ta Çin’e gitmesi ve Çin Devlet Başkanı Jinping ile ikili görüşme de yapması bekleniyor.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ

Habertürk gazetesinden Bahar Bakır'ın haberine göre; Türkiye, son dönemde Çin ile yakın işbirliği politikası yürütüyor. Türkiye, Çin ile füze savunma sistemi görüşmeleri yapmış, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği de gündeme gelmişti.

ZİYARETİN ÖNEMİ

Türkiye’nin, ABD ve AB ile bölgesel politikalar ve ikili ilişkiler açısından görüş ayrılıkları yaşadığı bir dönemde Erdoğan’ın Çin’e bu ziyareti büyük önem taşıyor.

PUTİN DE ORADA OLACAK

Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İngiltere Başbakanı Theresa May de katılacak.

BATI'YA EKONOMİK ATILIM

“Bir Kuşak, Bir Yol” adlı modern İpekyolu projesi, Çin’in kara ve denizden Batı’ya ekonomik atılım hamlesi olarak ortaya çıktı.

2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin ziyaretinde, Türkiye’nin bu projeyi çok önemsediğini dile getirerek, modern İpekyolu projesi ve bu çerçevede yapılacak altyapı çalışmalarında Çin ile mutabık kaldı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Modern İpekyolu için değişik ülkelerde tasarlanan yatırımların hepsi daha sonra Türkiye’deki projelerle eklemlenecek. Çin, bu nedenle Türkiye’nin bu projedeki varlığını çok önemsiyor.

ÇİN 40 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Çin, bu proje için 2014 yılında İpekyolu Ekonomik Kuşağı Fonu kurdu ve bu fona 40 milyar dolar kaynak ayırdı. Bu projeye destek için de Kasım 2014’te 50 milyar dolar yatırımla Asya Altyapı Yatırım Bankası’nı kurdu.

Türkiye de bu bankada kurucu üye olarak yer aldı. Türkiye’nin şu ana kadar gerçekleştirdiği Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars ve Edirne- Kars demiryolu projeleri, modern İpekyolu’nun orta koridorunu oluşturuyor.

Bu projeler, Doğu-Batı güzergâhında Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu bağlantısına katkı sağlıyor.